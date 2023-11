In estate tutto sembrava andare per il verso giusto: laaveva deciso di tenerlo, puntando su di lui e considerandolo una prima alternativa, mentre Massimilianolo provava nel ruolo di mezzala sinistra con l'idea di aprire per lui un nuovo scenario, come vice di Adrien. E invece le cose hanno preso una piega differente per Samuel, ora ai margini della squadra bianconera dove si è ritrovato chiuso da Filipe Andrea, ma anche da Westonche ormai è abituato a ricoprire due ruoli a seconda delle necessità.- È vero che l'esterno inglese è pur sempre un classe 2003, che quindi potrà avere altre occasioni per ritagliarsi un po' di spazio. Ma è altrettanto evidente che la situazione attuale avrà risvolti di mercato per lui, che già nei mesi scorsi era seguito da diversi club dima anche da medio-piccole di, i cui tentativi erano però andati a vuoto proprio per la volontà della Juve di trattenerlo in rosa. Iling, inoltre, è in scadenza nel 2025 pertanto a giugno, in mancanza di un nuovo accordo, la Vecchia Signora si ritroverebbe in una posizione meno forte in un'eventuale trattativa per la cessione. Da non escludere, quindi, che l'argomento possa essere affrontato a breve, magari con l'ipotesi di utilizzare il 20enne come pedina di scambio per un rinforzo nel mercato invernale; non considerata invece, almeno per ora, l'idea di un prestito, che sembra paradossalmente più remota rispetto a quella di una cessione a titolo definitivo, per esempio in Premier. La certezza è che Iling, come è giusto che sia, vuole giocare.