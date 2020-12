Nei viaggi estivi di Fabio Paratici in Inghilterra era stato imbastito un tavolo di trattive con il Wolverhampton. Tanti i giocatori discussi, sia in entrata che in uscita, tra i quali è stato sfiorato anche il nome di Adama Traorè, ipervalutato dai Wolves. Sul futuro dell’esterno spagnolo ha parlato Nuno Espirito Santo, tecnico del club inglese: "Rinnovo? Normalmente le cose vanno a posto attraverso il dialogo. Dal suo atteggiamento, lo vedo pienamente votato alla causa di questo club e credo che tutto andrà per il meglio". Traorè ha un contratto in scadenza nel 2023 e la Juventus terrà monitorato qualsiasi sviluppo.