In casa Juve si continua a lavorare sugli esuberi da piazzare nella seguente sessione di mercato, in maniera tale da potersi concentrare esclusivamente sugli obiettivi in entrata. Uno dei nomi che sta tenendo banco dalle parti della Continassa è quello di Dennis Zakaria, desideroso di restare in Premier dopo la sua esperienza al Chelsea. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, questa ipotesi potrebbe concretizzarsi realmente, dato che il West Ham sembra seriamente intenzionato ad affondare il piede sull'acceleratore.