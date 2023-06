Il primo rinforzo ufficiale - "conferma" di Arek Milik e rinnovo di Adrien Rabiot a parte - è atteso a breve, anzi a brevissimo. Timothy Weah dovrebbe atterrare all'aeroporto di Caselle intorno alle 18.00 di oggi, iniziando così la sua avventura alla. Il mercato del club bianconero, però, deve ancora entrare nel vivo, con tanti nomi tra gli obiettivi e una necessità su tutte: vendere i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Massimilianoper fare cassa (e liberare spazio per i nuovi arrivi). Tra questi figura sicuramente Denis, reduce dal poco proficuo prestito ale di nuovo in cerca di una sistemazione, forse proprio in Premier League.- Stando ai colleghi di Calciomercato.com, infatti, è ilil club che finora si è mosso con più determinazione per il centrocampista svizzero, avviando i primi contatti per capire le condizioni a cui potrebbe ingaggiarlo. La Juve, da parte sua, ha già fatto sapere agli agenti che non ha intenzione di cederlo ancora in prestito, ma solo a titolo definitivo. Messaggio recepito dagli Hammers, che ora si stanno muovendo per preparare la prima offerta da recapitare alla Continassa. Tra i bianconeri e Zakaria, ad ogni modo, sarà addio; resta da capire quanto riuscirà a incassare la Vecchia Signora.