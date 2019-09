Il programma è fitto, gli eventi in calendario tanti, ma la Juventus non scenderà in campo solo con la prima squadra. Dall'U23 di Pecchia, che ospita al Moccagatta la Pro Patria, passando per il debutto di Lamberto Zauli sulla panchina dell'U19 (da ex, contro l'Empoli), ecco gli impegni del settore giovanile bianconero per questo fine settimana. Gara casalinga anche per l'U17, nella seconda di campionato contro il Genoa, mentre l'U14 è in trasferta a Madrid, per la Madrid Football Cup Boys (da domani, a domenica).



UNDER 23

GARA CAMPIONATO - 4A GIORNATA ANDATA JUVENTUS - AURORA PRO PATRIA

STADIO MOCCAGATTA - ALESSANDRIA

DOMENICA 14 SETTEMBRE ORE 17.30



UNDER 19

GARA CAMPIONATO - 1 GIORNATA ANDATA JUVENTUS - EMPOLI

CAMPO ALE & RICKY - VINOVO

DOMENICA 14 SETTEMBRE ORE 13.00



UNDER 17

GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA ANDATA JUVENTUS - GENOA

CAMPO ALE & RICKY - VINOVO

DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 15.00



UNDER 14

MADRID FOOTBALL CUP BOYS 2019

ESTADIO JOSE CABALLERO - MADRID

DAL 13 AL 15 SETTEMBRE