Il sito ufficiale dellariassume il week-end dellebianconere, che ha visto impegnate l’Under 16 e l’Under 15, rispettivamente guidate da Mister Panzanaro e Mister Benesperi, contro i pari età del Cagliari.Battuta d’arresto per l’Under 16 di Mister Panzanaro. La capolista viene fermata in trasferta dal Cagliari che, prima con Saba e poi con Konate, entrambi a segno nella prima frazione, porta a casa l’intera posta in palio. Bianconeri ancora in testa alla classifica a quota 35 punti. Disponibile il tabellino della gara Gara combattuta, sempre in Sardegna, anche per la squadra di Mister Benesperi che prima di questa sfida si trovava al terzo posto in classifica, a pari punti con il Torino secondo, e a una sola lunghezza dal Cagliari capolista. I bianconeri, contro i pari età rossoblù, tornano a Torino senza punti. A decidere l’incontro il gol di Bisogno al 3’ dal fischio d’inizio. Qui il tabellino del match