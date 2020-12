1







di Cristiano Corbo

La crescita si è esaurita sotto i colpi della Fiorentina, e la Juve è crollata. Così, quasi a un tratto, di sicuro per un paio di bordate della sfortuna (e dell'arbitro), ma anche e soprattutto a causa di un atteggiamento che non è piaciuto a nessuno, Pirlo in primis. Ne ha risentito anche il nostro Matchday, la rubrica che prende in esame le pagelle de IlBianconero e traccia un primo bilancio della stagione bianconera sotto la guida del maestro. Ecco, il voto più alto? Quasi simbolico: è il 7 di Gianluigi Buffon.



RONALDO MVP - Una media altissima, sì, quella del portiere di Carrara. Che non sarà il migliore di metà stagione, ma ci va davvero vicino. L'MVP lo diamo, come ormai da tradizione, a Cristiano Ronaldo: media del 6,82, e la notizia è che sia sceso sotto al 7. Lo segue Ramsey a 6,75, poi Morata fisso a 6,68 (caduto anche lui con la Fiorentina). Da segnalare, la crescita costante di Matthijs de Ligt: inizio da 6.5.



DYBALA E BERNARDESCHI - Arriviamo poi alle note dolenti: chi sono i peggiori? Qui non abbiamo dubbi, a parlare sono i numeri: quattro giocatori sulla media del 5,7. E si parte proprio da Paulo Dybala, che in poco più di 10 presenze non è riuscito a dare continuità di prestazioni, figuriamoci di reti. E' in buona compagnia, comunque: condivide la media più bassa con Bernardeschi, Rabiot e Bentancur (5,76). Vista così, sembra un chiaro riferimento al mercato: va bene la quarta punta, ma in mezzo...