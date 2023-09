"Da gennaio a oggi la Juventus ha fatto solo un acquisto, un inedito se non qualcosa di mai visto. La fotografia di una situazione difficile". Apre così la Gazzetta dello Sport commentando il mercato bianconero e aggiunge: "La Juventus ha dato addio tra gli altri a Di Maria per tagliare i costi, ma non può non partire con ambizioni da scudetto". I voti? Eccoli:Da gennaio a oggi per la Juve un solo acquisto: Weah jr, effettuato da Calvo-Manna prima dell'arrivo di Giuntoli. Un qualcosa di assolutamente inusuale, ma i bilanci in rosso imponevano un drastico taglio al monte ingaggi e un mercato fatto di cessioni. E così è stato. Unico "sforzo" il rinnovo di Rabiot. Allegri quindi riparte con una squadra praticamente identica, ma più giovane".Rosa razionalizzata economicamente e tecnicamente senza perdere i vip".