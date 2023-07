Partenza falsa per la tournée statunitense della. Lo abbiamo raccontato ieri da Caselle: il volo programmato per le 11:30 é decollato solo nel primo pomeriggio, poco prima le 14. Ritardo che non é stato recuperato durante il tragitto e che ha avuto anche delle ripercussioni all'arrivo negli Usa.Come riporta Gazzetta, infatti, sono saltati i primi due eventi che la Juventus avrebbe dovuto affrontare una volta atterrata. Quindi, per oggi nessuna conferenza stampa di presentazione di Massimilianoe niente allenamento aperto alla stampa e ai tifosi locali. Nelle prossime ore, però, il club bianconero comincerà a preparare la prima amichevole della tournée, contro il Barcellona, in programma alle 4:30 italiane di domenica.