28 gennaio 2022. Quella di oggi è una data che difficilmente i tifosi bianconeri dimenticheranno. La giornata odierna ha infatti sancito ufficialmente l'inizio della nuova avventura alla Juve di Dusan Vlahovic, il centravanti che tutti sognavano, ma che praticamente nessuno pensava potesse approdare alla Vecchia Signora già in questi giorni d'inverno. Eppure è tutto vero, il colpo di mercato è diventato realtà.

Il giocatore serbo - che proprio oggi compie 22 anni - si è presentato in mattinata al J-Medical per sostenere le visite di rito, dopodichè si è spostato in sede per la firma del contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi quattro anni e mezzo. Il Vlahovic-Day viene ripercorso in un video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo e del collega Nicola Balice, che fanno poi il punto degli altri possibili movimenti di mercato (soprattutto in uscita) in casa bianconera.

Da Morata a Kulusevski, da Arthur a Bentancur: tutti gli aggiornamenti nel filmato sottostante.