Gonzalo Higuain ha lasciato la Juventus con una rescissione consensuale del contratto per accasarsi all'Inter Miami in MLS. Nell'ultimo anno ha avuto qualche difficoltà, ma non si può dimenticare l'apporto di gol, anche pesanti, che il Pipita ha dato alla causa bianconera. E la Juve non l'ha certo dimenticato: poco dopo la comunicazione ufficiale della risoluzione con Higuain, il club ha pubblicato sui social un emozionante video con le reti più belle e significative che ha segnato con la maglia della Vecchia Signora. In pole position, quelle contro l'Inter, decisive anche per lo scudetto.