Nella giornata di oggi in casa bianconera si festeggia il compleanno di Demih Demiral. Il centrale di difesa ex Sassuolo compie 23 anni e sono diversi i messaggi di auguri arrivati ad un calciatore che grazie alla tenacia dimostrata in campo e alla simpatia espressa attraverso i social network è diventato un idolo dei tifosi. Demiral ha voluto ringraziare tutti, attraverso un video messaggio diffuso sui social della Juventus, dove riprende quello che, ormai, è diventato un tormentone dalle parti della Continassa.