Era il 23 settembre 1985 e la Juventus voleva riprendersi lo scudetto dopo averlo perso la stagione precedente per opera del sorprendente Verona di Bagnoli. Ed ecco che i bianconeri schiantano al Comunale l'Atalanta sotto una pioggia di gol: 5-1 per la Juve. E si segnala in particolare il raddoppio juventino firmato da Michel Platini con una celestiale parabola disegnato col destro su suggerimento di Boniek.

Rivedete qui di seguito il video di quella rete di Platini in Juve-Atalanta 5-1 di 36 anni fa: