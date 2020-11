Esattamente 16 anni fa la Juventus allenata da Fabio Capello faticava non poco al Via del Mare per avere la meglio su Lecce. A rendere difficili le cose alla corazzata bianconera, una pioggia battente che rese il campo semi-impraticabile. Se qualche anno prima a Perugia una situazione climatica del genere aveva fatto perdere alla Juve uno scudetto, in Salento le cose andarono diversamente: 1-0 grazie a una rete di Del Piero da pochi passi, con i meriti che devono però essere spartiti con Ibrahimovic, autore di una splendida azione per servire l'assist al numero 10. Rivivete quel gol di Alex nel video pubblicato dalla Juventus sui social.