Questo Natale restiamo uniti, nella mente e nell'anima.

Rimettiamo insieme ogni singolo pezzo.

Assaporiamo i singoli istanti, per trasformarli nei nostri momenti più preziosi.



Connections make us one #XmasReunion pic.twitter.com/fa1hx4e2tr — JuventusFC (@juventusfc) November 30, 2020

Ecco la nuova campagna di Natale della Juventus: si chiama "#XmasReunion", "Questo Natale restiamo uniti, nella mente e nell'anima. Rimettiamo insieme ogni singolo pezzo. Assaporiamo i singoli istanti, per trasformarli nei nostri momenti più preziosi.", il messaggio lanciato dai bianconeri. Che nel video dedicato parlano del: "E' una pratica giapponese che consiste nell'utilizzo di lacca con polvere d'oro per la riparazione di oggetti in ceramica. Filosoficamente, tratta la rottura e la riparazione come parte della sua storia e non come qualcosa da celare".