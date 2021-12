In questi ultimi giorni dell'anno solare, la Juventus sta pubblicando sui propri canali social alcuni video compilation di diversi tipi di azioni di gioco nel 2021: i più bei gol, le migliori parate e chiusure difensive, etc etc

Oggi è il turno del video delle migliori giocate: colpi di tacco, tocchi di fino, stop, dribbling, che vedono protagonisti tutti i giocatori bianconeri di questi dodici mesi. Anche un grande ex come Cristiano Ronaldo.

Godetevi il video qui di seguito: