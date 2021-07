La stagione appena passata non è stata facile per la Juventus, che in campionato non è riuscita ad andare oltre al 4° posto. Ma anche in un'annata complicata si sono viste giocate di gran qualità da parte dei giocatori bianconeri, grazie a giocatori come Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa, Juan Cuadrado e non solo!

Qui di seguito il link a un video con tutte le migliori giocate della Juve 2020-2021: una compilation che vi farà aumentare ulteriormente la curiosità per la stagione che verrà