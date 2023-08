Dal canale youtube della Juventus:



"Nella mattinata di oggi - mercoledì 16 agosto 2023 - una parte del gruppo ha disputato un allenamento congiunto con l'Alessandria. Diversi i segnali positivi emersi anche in questo ultimo test prima dell'inizio della stagione: i bianconeri si sono imposti 5-0 grazie alla doppietta di Rugani e alle reti di Pogba, Fagioli e Vlahovic. L'altra parte del gruppo non ha preso parte all'allenamento congiunto, ma ha svolto una regolare sessione di lavoro sul campo. Nel pomeriggio squadra in palestra per una seduta focalizzata sulla forza.".