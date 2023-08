Prosegue la tournée negli Usa e la Juventus è arrivata a Orlando. I bianconeri hanno lavorato per la prima volta in Florida e hanno iniziato a preparare il match contro il Real Madrid, che chiuderà il Summer Tour 2023. Allegri lavora con la squadra e - come di consueto - trova il tempo anche per scherzare con i suoi giocatori, in particolare con Federico Gatti, spesso al centro delle sue parole. Questo, ma non solo, perché nei possessi si vede anche Paul Pogba, autore di un paio di giocate interessanti.



Ecco il video: