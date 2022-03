La partenza da Zahony, al confine tra Ungheria e Ucraina. pic.twitter.com/cmV4NA8cw7 — JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2022

Nell'immediato post partita di, c'è una notizia che ha inorgoglito i tifosi bianconeri, ancor più della vittoria a Genova. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha raccontato la missione umanitaria del quale è stato protagonista negli ultimi giorni: un viaggio fino a Zahony, città al confine tra Ungheria e Ucraina, per mettere in salvo 80 rifugiati della guerra in Ucraina. Dai canali social, il video che documenta quanto avvenuto.