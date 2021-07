La Juventus, dopo il raduno dell'altroieri e le prime vere sgambate di ieri, oggi si sta impegnando in una super giornata di lavoro nel ritiro della Continassa, con allenamenti sia stamattina che oggi pomeriggio. E grazie ai canali social ufficiali del club bianconero, potete tutti stare vicini alla squadra con le foto e i video pubblicati dalla stessa Juve.

Come questo breve filmato che immortala l'ingresso in campo dei giocatori di Allegri, in primo piano Paulo Dybala: