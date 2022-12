Come comunicato in giornata dalla, tra le mura della Continassa oggi si è svolto un allenamento congiunto con l’di Paolo Montero:“Ultimo giorno di lavoro della settimana per la Juve. Questa mattina alla Continassa il menu prevedeva un allenamento congiunto con i ragazzi dell’Under 19.I due gruppi hanno disputato una partitella a ranghi misti, della durata di 45 minuti, terminata con il punteggio di 4-2I marcatori: Kean, andato in rete 3 volte, Hasa e Chiesa, autore di due gol”.In serata, invece, il club ha condiviso un video con gli spezzoni dell’allenamento. Appare in forma smagliante Federico, cecchino dal dischetto e pimpante negli sprint; scatenatoautore di una tripletta e bravo, giocatore dell’Under 19, ad andare in rete con un diagonale chirurgico.