La prima è andata, tra entusiasmo e voglia di ricominciare. La Juventus ha appena concluso la prima settimana di ritiro in vista della prossima stagione di Serie A. Nuovi obiettivi, gli stessi di ogni anno, a cui la Juve aspira sotto la guida di Andrea Pirlo alla sua prima esperienza in panchina. C’è tanta curiosità di vedere sul campo la creatura del Maestro, oggi impegnata in una emozionante partitella. Il club ha pubblicato sui social un estratto della sfida, occasione per vedere i bianconeri all’opera, tra vecchie conoscenze e nuovi volti.