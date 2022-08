Nuovo appuntamento con la stampa per Massimiliano Allegri, che nel primo pomeriggio di oggi è tornato a parlare all'Allianz Stadium per presentare il big match casalingo di domani contro la Roma di Josè Mourinho. Tanti i temi toccati dal tecnico nel suo intervento, dall'analisi degli avversari alla situazione degli infortunati, fino alla possibilità di schierare subito il nuovo arrivato Arek Milik (insieme a Dusan Vlahovic) e ai prossimi impegni della Juve, attesa da un calendario particolarmente intenso.



Qui sotto il video con la sintesi in tre minuti delle sue dichiarazioni, gentilmente concesso dalla Juventus.