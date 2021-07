In questo inizio di ritiro estivo della Juventus nel quartier generale della Continassa, ieri la Juventus ha vissuto una giornata speciale, con il match amichevole, il primo di questa nuova gestione Allegri, vinto per 3-1 sul Cesena. Una Juve priva di tanti big ancora in vacanza e infarcita di giovani che si sono messi bene in mostra, ha avuto la meglio su un avversario di Serie C, la stessa categoria dove milita la formazione bianconera Under 23.

Qui di seguito i canali ufficiali della Juve vi invitano a vedere su JTV la partita intera, gli highlights o le parole del vicepresidente Nedved: