La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, i giocatori hanno fatto rientro dalle rispettive nazionali e sono tornati agli ordini di Massimiliano Allegri. Oggi in allenamento si è rivisto Fabio Miretti dopo l'infortunio rimediato alla caviglia. I bianconeri poi hanno pubblicato il video dell'allenamento odierno in vista della gara contro il Bologna in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Di seguito il video pubblicato dalla vecchia signora.