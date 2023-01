Non male il panorama alla Continassa pic.twitter.com/EdhXQxCou9 — JuventusFC (@juventusfc) January 10, 2023

Prosegue il recupero di Pauldopo l'operazione al menisco dello scorso settembre. Oggi, per la prima volta da quando è asi è rivisto il centrocampista francese allenarsi parzialmente con il gruppo squadra. Nel mirino il rientro in campo e la migliore condizione fisica. Ancora però nel video della Juventus non si vede Dusanche ancora non sembra aver smaltito la pubalgia. Di seguito il video dalla Juventus.