#InterJuve nel mirino

L'allenamento bianconero verso San Siro — JuventusFC (@juventusfc) October 22, 2021

La Juventus ha messo nel mirino San Siro. Dopodomani sera i bianconeri saranno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro l'Inter in un derby d'Italia fondamentale, per entrambe le squadre, per non perdere contatto con le primissime posizioni della classifica. Oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Paulo Dybala, e