Alvaro Morata si è allenato per la prima volta in gruppo ritrovando Paulo Dybala, anche lui al rientro (ieri il primo allenamento in squadra dopo l'infortunio. "A tre giorni dalla sfida con la Roma, prima trasferta di campionato, la Juventus si è ritrovata al JTC agli ordini di Mister Pirlo per continuare la preparazione - si legge sul sito del club -. I bianconeri hanno lavorato sul possesso palla, prima di passare a una partita a tema per poi concludere la seduta con una partitella. Domani allenamento al mattino".



Questo il video rilasciato dalla Juve: