Tutti insieme, scaglionati ma appassionatamente uniti. La Juve si ritrova finalmente al completo (eccezion fatta per Demiral, che si è diviso al solito tra JMedical e Continassa) e al centro sportivo è andato in scena un'altra seduta di preparazione 'estiva' al campionato che verrà. Un finale tutto da vivere, e per questo da studiare minuziosamente. La Juventus ha fornito il video delle sedute, in parte individuali, dei calciatori presenti quest'oggi al training center di Via Druento.