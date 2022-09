Ieri i bianconeri rimasti a Torino vista la sosta nazionali si sono spostati a Vinovo per una seduta di allenamento congiunta con la formazione Next Gen di Brambilla. La Juventus tramite i propri canali ufficiali ha pubblicato il video della seduta. Abbraccio tra Carlo Pinsoglio e Landucci prima dell'allenamento. Corsa per Daniele Rugani e Mattia De Sciglio insieme a Moise Kean e Matias Soulè. Di seguito il video della seduta.