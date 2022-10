Tutti sorridono. Ma proprio tutti. Sembra la fine di un calvario, ma anche l'inizio di una nuova storia, che non coinvolge solo Paul Pogba ma tutta la Juventus. E rieccolo, sorridente e finalmente in gruppo: il francese scende in campo di fianco a Chiesa, come un vero e proprio segnale. Larghissimo, il sorriso di Landucci, così come quello di Milik: "Non ci credo, c'è Paul?!".



Sì, c'è Paul. Paul Pogba, Che fa al compagno: "Tranquillo, piano piano". Come a dire: non è ora il momento di forzare. E infatti, a zonzo, ritrovato confidenza e fiducia, Paul fa tutto quello che deve fare. Affidandosi alle sensazioni.



Guarda il VIDEO qui in basso: bonus track, anche la partitella. A deciderla, un gol pazzesco di Vlahovic.