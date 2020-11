Ian Rush non è ricordato come un grande bomber della storia juventina. Ma anche il centravanti gallese qualche gol lo mise a segno nella sua avventura bianconera. Stagione 1997-98, la Juve di Rino Marchesi orfana di Platini arriva sesta in classifica. Rush è pur sempre il top scorer della squadra, ma il cammino è a tratti accidentato. Ma il 1 novembre, alla 7^ giornata di campionato, la Juventus festeggia il suo 90° compleanno battendo 3-0 l'Avellino: Rush segna il raddoppio alla mezz'ora del secondo tempo, con uno scavino in maglia rosa. Ecco il video di quella rete pubblicato dalla Juve sui propri social ufficiali.