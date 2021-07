La Juventus ama condividere sul proprio profilo Twitter ufficiale i gol segnati nel passato. Come ad esempio quello messo a segno da Mauro German Camoranesi il 4 dicembre 2005 decisivo per battere 2-1 la Fiorentina all'Artemio Franchi. Una rete che la Juve celebra oggi nella giornata internazionale della musica rock, poiché Camoranesi in quella circostanza esultò mimando il gesto di suonare la chitarra.

Godetevi lo spettacolo: Ibrahimovic rovescia per Trezeguet, che di testa fa la sponda-assist...