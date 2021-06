Weston McKennie è stato una delle grandi rivelazioni nella Juventus tra luci e ombre di Andrea Pirlo. Il centrocampista americano, primo giocatore statunitense nella storia bianconera, ha messo in mostra tanta corsa e buona vena realizzativa. E quel tocco di personalità che non guasta mai, e fa molto ben sperare per il suo prosieguo nella Juve.