In preparazione per Londra pic.twitter.com/SGsi5aUjZK — JuventusFC (@juventusfc) December 16, 2022

In preparazione della prima amichevole di questo insolito ritiro invernale, i bianconeri si allenano in palestra e spingono per cercare la miglior condizione. Il 4 gennaio riprenderà ufficialmente il campionato e la Juve ha in mente una rimonta da chiudere in bellezza, ma servirà la più forte versione bianconera possibile.