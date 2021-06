Ora è abbastanza chiaro che Wojciech Szczesny sarà il portiere della Juventus anche la prossima stagione (sorprese permettendo: le vie del mercato sono infinite!) e con l'addio ufficiale di Gigi Buffon c'è da trovare un vice al polacco. Tra i tanti nomi che si susseguono come ipotesi per diventare il nuovo secondo portiere della Juve, il Resto del Carlino alimenta la pista che porterebbe a Lukasz Skorupski, anche lui polacco, attualmente impegnato insieme a Szczesny agli Europei. Pare che il Bologna, infatti, abbia già individuato in Strakosha della Lazio il sostituto di Skorupski.