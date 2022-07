Allenamento, dunque corsa, preparazione e la solita routine. Anche senza Pogba. La Juventus continua il lavoro a Los Angeles, con lo spostamento nella serata americana già a Dallas. A casa McKennie, che nella squadra della città texana è effettivamente cresciuto. Quella, l'ultima tappa prima del passaggio in Europa, allo Schalke 04.



"L'ultimo allenamento a Los Angeles prima della partenza dei bianconeri nella casa di Weston McKennie, il Texas!", scrive l'account ufficiale della Juventus su Youtube. Abbondano come sempre i sorrisi, anche se manca quello del Polpo. Guarda il video qui in basso.