La Juve continua a lavorare duramente sul mercato, con i nomi di Kessie e di Holm che sono in cima alla lista delle preferenze della società bianconera. Per il centrocampista del Barcellona però, bisognerà ricavare la cifra necessaria da versare nelle casse dei Blaugrana e l'assist in questo senso, potrebbe arrivare da Zakaria. Stando a quanto riportato da Libero, infatti, lo svedese dovrebbe passara al West Ham per una cifra di circa 25 milioni di euro, che verrà utilizzata per acquistare il cartellino dell'ex rossonero.