La Juventus spinge e vuole stringere il prima possibile per Locatelli, nel frattempo si tiene impegnata anche su altri fronti. Come la difesa, dove Matteo Lovato rappresenta un profilo gradito e seguito da tempo. Stando a quanto riporta il Corriere di Verona, l’Hellas Verona ha fissato il prezzo per il classe 2000, ovvero 20 milioni di euro. Sul giovane centrale ci sono, oltre, ai bianconeri, anche Milan, Napoli e soprattutto l’Atalanta, società che potrebbe inserire nella potenziale operazione qualche prestito, come Roberto Piccoli e Matteo Ruggeri.