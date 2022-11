Quella di questa sera allo Stadio Bentegodi sarà una partita fondamentale per la, che dovrà andare a caccia di una vittoria per arrivare nelle migliori condizioni possibili al big match di domenica contro la Lazio e salire un ulteriore gradino nella scalata al vertice della classifica. Di fronte a sè troverà unin crisi nera, reduce dase si considerano le quattro arrivate con Salvatoree le altre ereditate dalla gestione precedente, con Gabrieleesonerato dopo aver raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di campionato.Con l'ex tecnico della Primavera gialloblù, comunque,: come scrive Tuttosport, infatti, se prima il Verona era un undici estremamente diretto, che cercava spesso la soluzione lunga per gli attaccanti per andare poi a giocare sulle seconde palle, con Bocchetti è una diventata, capace anche di cercare combinazioni che vedano coinvolti i trequartisti, senza per questo perdere l'idea di attaccare la profondità quanto prima possibile: unaconfermata dai dati relativi al tempo medio dell'azione offensiva (6.04 secondi) e al numero di passaggi per ciascuna (2.27), entrambi indici in cui la squadra gialloblù risulta essere l'ultima in Serie A.Dal punto di vista tattico, quindi, sempre secondo il quotidiano, la squadra didovrà cercare "sia di, sia di. Il sistema difensivo scaligero è infatti fortemente orientato sull'uomo, come da tradizione degli ultimi anni. In fase offensiva, invece,, obbligando il Verona ad effettuare lunghe fasi di difesa posizionale che, oltre ad abbassare i quinti (fra i quali è particolarmente pericoloso lo scozzese, autore finora di due gol e un assist), costringerebbero l'undici di Bocchetti a difendersi nel modo che meno predilige". "Altro elemento chiave nella battaglia tattica - conclude TS - potrebbe essere rappresentato dal posizionamento di. L'utilizzo di due attaccanti affilati (uno davanti e uno dietro ad agire da numero 10) è infatti difficile da gestire per una difesa a tre come sarà quella veronese. L'italiano potrebbe essere ilattraverso cui aprire il sistema difensivo avversario, andando a lavorare alle spalle dei mediani gialloblù o ai lati del play, qualora Bocchetti decidesse di schierare un uomo in più in mediana".