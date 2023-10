Quella di domani sera sarà la 33° sfida di Serie A tra Juventus e Verona, in una gara in cui oltre ad uscire con qualche punto, gli scaligeri proveranno anche a sfatare un tabù. Nei 32 incontri precedenti, infatti, i gialloblù non sono mai riusciti a vincere a Torino e riuscendoci compierebbero un'impresa storica.