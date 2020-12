Il Cies, l'osservatorio statistico del calcio ha diramato oggi i dati aggiornati sulle statistiche della Serie A e dai dati dell'ultimo mese appare evidente come in casa Juventus ci sia un nuovo distributore di gioco da cui passano più palloni di quelli che possano sembrare. Non è Bonucci e né Arthur, bensì il jolly difensivo Danilo.



In Serie A soltanto Pasalic, Fabian Ruiz e Locatelli fanno meglio di lui nella categoria "distribuzione", ma il terzino/centrale brasiliano è anche nella top 10 per palloni recuperati in cui si piazza la primo posto per la Juventus e all'8° in assoluto.