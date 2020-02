Sono giorni di tensione in casa Juventus. La sconfitta subita al Bentegodi contro il Verona ha gettato incertezza sul potenziale della squadra di Sarri e del suo stesso operato. C’è chi gli contesta che della sua filosofia di calcio, il sarrismo, si è visto ben poco. Occorre fare un passo indietro: il calcio proposto dal tecnico toscano a Napoli era ammirato da tutta Europa, un calcio fatto di geometrie ben studiate, riproposte a velocità supersonica, attraverso verticalizzazioni e un giro palla rapido, a pochi tocchi, le cui chiavi del gioco erano affidate al centrocampo. Ecco, forse è qui che emerge più di un interrogativo: il vero problema sta lì, a centrocampo. Il gioco zoppicante di Sarri passa dall’involuzione di Pjanic, l’uomo da 150 palloni a partita che contro il Verona ne ha serviti appena 58, passando dai vari interpreti al suo fianco, Rabiot, Matuidi, Khedira, Bentancur e Ramsey, che hanno fatto poco aiutare le idee del proprio tecnico



I NUMERI – Nell’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, c’è un confronto interessante tra i numeri del centrocampo della Juventus con quelli di altre otto big d’Europa. Tra queste, ci sono Inter e Lazio, dirette rivali per la lotta scudetto che hanno fatto del centrocampo uno dei loro punti di forza. Eccoli a paragone. Lampante la differenza dei gol segnati dai reparti delle tre squadre: nerazzurri 14, biancocelesti 7 e bianconeri 4. Questo divario si ripropone anche per tiri in porta (Inter 51, Lazio 47, Juve 25), palloni giocati in area avversaria (Inter 206, Lazio 254, Juve 162) e occasioni create (Inter 135, Lazio 168, Juve 117). Più indizi fanno una prova, la mediana della squadra di Sarri è inferiore in ogni voce. Nonostante questo, la Juventus sta proseguendo in tutte le competizioni possibili: è prima in classifica in campionato con l'Inter, è in corsa in Coppa Italia e in Champions League. Per arrivare in fondo, Sarri dovrà dare una sferzata, per trasformare questo centrocampo nel cuore pulsante del suo calcio.