“Juve, il colpo per tornare Signora è una lady”. E' quanto si legge sulle pagine de Il Giornale. Che aggiunge: “Il vero colpo di mercato della Juventus porta il nome di Suzanne Elizabeth e il cognome Heywood. Lady Heywood viene da Exor dove ha svolto le funzioni di managing director per essere nominata anche presidente e Ceo ad interim di CNH. Lavorerà con Maurizio Arrivabene alla mission impossible di mettere in ordine una situazione border line, restituendo alla Juventus una linea finanziaria più equilibrata”.