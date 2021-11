Arrigo Sacchi, Marcello Lippi e Alberto Zaccheroni e la caccia al bomber. Sulle pagine di Tuttosport, i tre allenatori (QUI le parole sulla lotta scudetto) hanno detto la loro su Dusan, obiettivo di mercato della Juventus:: ​«Vlahovic ha 21 anni ed è molto forte. Però mi trasmette la sensazione di poter migliorare ancora molto nei gol “facili”, alla Paolo Rossi. Quelli in cui devi capire in anticipo dove la porta è meno protetta. Per questo mi stuzzicherebbe vederlo da vicino ogni giorno. Vlahovic farebbe comodo a tutti, in Italia. Chi lo prende fa l’affare. Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno… Il problema è che spesso in area c’è soltanto lo spagnolo. O al massimo McKennie».: «Vlahovic farebbe comodo a tutti, il futuro è sicuramente il suo. È un ottimo attaccante e si sta dimostrando anche un ragazzo serio».: «Bisogna vedere quale squadra farà più comodo a Vlahovic… Meglio una formazione che pratica un calcio di dominio o di ripartenza?».