Di fatto già lo si sapeva, ma ora è ufficiale. Federicoe Westonsalteranno la gara di martedì prossimo tra, entrambi per via dell'ammonizione ricevuta, da diffidati, nel match di domenica contro la. Lo si legge nel comunicato odierno del, che ha sancito anche la squalifica di un mese per un dirigente del club granata - Vincenzo Laurino - per un "atteggiamento intimidatorio" nei confronti dell'arbitro. Il difensore e il centrocampista potrebbero quindi essere impiegati nella sfida di giovedì di Coppa Italia con il Frosinone, valida per i quarti di finale.