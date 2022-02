C'è un vantaggio nel percorso che sta intraprendendo la Juventus in queste settimane, e lo racconta il Corriere dello Sport in edicola: il calendario del campionato prima della sosta darà ad Allegri la possibilità di accorciare ulteriormente sulle prime e magari di allungare sull'Atalanta, ora a -6 ma con 2 gare in meno. "Adesso che ha vinto in trasferta dopo quasi un mese e mezzo, per il tecnico livornese sarà più facile correggere gli errori commessi come l'arretramento del baricentro dopo il 3-1", scrive il quotidiano.