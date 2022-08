Il centrocampo delavrà presto un nuovo rinforzo. E no, molto probabilmente non sarà. Come scrive Calciomercato.com la squadra di Rinoè infatti pronta ad accogliere, giovane spagnolo classe 2002 di proprietà del, rappresentato dall'agente Jorge. Il trasferimento, qualora fosse confermato, chiuderebbe di fatto le porte al brasiliano della, che da parte sua si era detto favorevole alla destinazione. Era stato lo stesso allenatore ex Milan, però, a manifestare qualche dubbio sul buon esito della trattativa, non tanto per ragioni di carattere tecnico quanto per motivazioni economiche, legate al suo ingaggio decisamente alto e dunque fuori dalla portata del club spagnolo.- Lo scenario, comunque, resta in evoluzione, con possibili nuovi contatti in vista tra Juve e Valencia. Una situazione, quella di Arthur, da monitorare parallelamente a quella di Adrien, sul quale è forte il Manchester United. Nel caso in cui il francese partisse davvero, il compagno di reparto sarebbe infatti quasi automaticamente confermato in rosa.