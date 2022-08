Il centrocampista brasilianoha ormai le valige in mano ed è pronto a lasciare Torino. Sembrava promesso sposo delma poi la trattativa è saltata perchè il club spagnolo non poteva pagare nemmeno la metà dell'ingaggio percepito dal giocatore (5,5 milioni a stagione). Stando a quanto riferisce Tuttosport in settimana è previsto un nuovo colloquio tra le due parti.